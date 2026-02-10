Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme und Anzeige wegen Widerstands; Zeugensuche nach Unfallflucht; Vorläufige Festnahme zweier Tatverdächtiger: Vorwurf des versuchten Einbruchs und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Festnahme und Anzeige wegen Widerstands - Offenbach

(fg) Er habe am Montagnachmittag in der Buslinie 117 unter anderem randaliert und uriniert; bei seiner Festnahme habe er gegen die eingesetzte Streife der Stadtpolizei zudem Widerstand geleistet, weshalb nun ein Strafverfahren gegen einen 43-Jährigen eingeleitet wurde. Der Busfahrer rief gegen 12.30 Uhr via Telefon bei der Stadtpolizei an und meldete den sich auffällig verhaltenden Mann. Beim Eintreffen der Stadtpolizei in der Berliner Straße im Bereich der 40er-Hausnummern habe er 43-Jährige auf dem Boden gelegen und bei der anschließenden Ansprache in Richtung der Ordnungshüter geschlagen. Bei der nachfolgenden Festnahme habe aber er weiterhin aktiv Widerstand geleistet. Im weiteren Verlauf ging es zum Polizeipräsidium am Spessartring. Zeugen, die den Verdächtigen im Bus beobachtet haben und möglicherweise auch von ihm angegangen wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100. Die weiteren Ermittlungen dauern indes an.

2. Autoaufbrecher unterwegs: Wer kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg

(me) Am Montagmittag wurden den Beamten aus Neu-Isenburg zwei offenbar beschädigte und durchsuchte Autos gemeldet. Auf einem Parkplatz in der Gutenbergstraße (einstellige Hausnummern) konnten die Ordnungshüter einen schwarzen Opel und einen gleichfarbigen Mercedes mit offensichtlich gewaltsam überwundenen Seitenscheiben feststellen. Während aus dem Astra Sports Tourer mit H-Kennzeichen Wertgegenstände in Höhe von 250 Euro entwendet wurden, blieb es bei dem E 350 CGI scheinbar nur beim Einbruch. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Tatzeit machen können, melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei der Kripo aus Offenbach.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht - Dietzenbach

(cb) Die Beamten der Polizeistation Dietzenbach suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Montagabend in der Philipp-Reis-Straße (10er-Hausnummern) ereignete. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren Toyota Yaris gegen 17.55 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 20.35 Uhr zu ihrem weißen Wagen mit OF-Kennzeichen zurückkam, musste sie Beschädigungen auf der Fahrerseite feststellen. Vermutlich, so die Ermittler, touchierte ein Brummi den Yaris im Vorbeifahren, riss dabei die Fahrerseite auf und verursachte einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 an die ermittelnden Beamten.

4. Zeugensuche nach versuchtem Einbruch - Langen

(fg) Rund 350 Euro Schaden entstand vergangenes Wochenende bei einem versuchten Einbruch an einer Zugangstür zu einer Gemeinschaftspraxis für Krankengymnastik in der Bahnstraße im Bereich der 50er-Hausnummern.

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, betraten unbekannte Täter widerrechtlich das Grundstück und beabsichtigten, die Hintertür des Gebäudes zu öffnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen unternahmen die Täter insgesamt vier Hebelversuche mit einem unbekannten Werkzeug. Aus bislang unbekannten Gründen brachen sie die Tat jedoch ab und flüchteten. Dabei entstand am Türrahmen der Praxis Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen könnten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

5. Vorläufige Festnahme zweier Tatverdächtiger: Vorwurf des versuchten Einbruchs - Langen

(me) Die beiden Männer sollen gemeinschaftlich versucht haben in ein Wohnhaus einzubrechen - so die Vorwürfe gegen das festgenommene Duo von Montagabend. Gegen 20 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf aus der Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße (40er-Hausnummern), dort würden sich drei Personen auf einem Grundstück aufhalten. Binnen weniger Augenblicke waren Polizeikräfte vor Ort und nahm zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Der vermeintlich dritte Tatbeteiligte konnte bislang nicht ermittelt werden. Bei der Überprüfung des Mehrfamilienhauses stellten die Beamten Spuren fest, die auf einen Einbruch oder dessen Versuch hindeuten, weswegen eine Anzeige gefertigt wurde. Die beiden Festgenommenen mussten die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen vorübergehend mit auf die Wache begleiten. Zeugen der Tat sind aufgerufen, sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

6. Glastüren und Fenster von Einbrechern eingeschlagen: Hinweise erbeten - Hainburg

(cb) Um in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße (einstellige Hausnummern) zu gelangen, zerstörten Einbrecher mehrere Glastüren sowie ein Fenster und richteten hierbei einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Nachdem sie sich Zutritt ins Innere verschafft hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen flüchteten sie nach der Tat, vermutlich ohne Beute. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 10 Uhr und Montag, 11 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo in Offenbach.

7. Mit geklauter Geldkarte bezahlt und Bargeld abgehoben - Gelnhausen / Hainburg

(cb) Ein bislang Unbekannter hatte es am Freitagnachmittag auf die Geldkarte einer 66 Jahre alten Frau abgesehen. Er klaute ihr die Plastikkarte gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Bruchweg" (einstellige Hausnummern). Im Anschluss begab sich der Täter mit der Geldkarte zu einem Lebensmittelgeschäft an der Anschrift "Fasanerie-Arkaden" (einstellige Hausnummern) in Hainburg und bezahlte dort mit der gestohlenen Karte. Des Weiteren, so die derzeitigen Ermittlungen, hob der Dieb in den nachfolgenden Stunden an mehreren Geldautomaten im Umkreis Bargeld ab, sodass der Kontoinhaberin insgesamt ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 10.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

