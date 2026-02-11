Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Präventive Kontrollaktion an Schule: Ordnungsamt und Polizei gemeinsam vor Ort

Heusenstamm (ots)

(fg) Am Dienstagmorgen führte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Heusenstamm von 7.15 Uhr bis 8.05 Uhr eine Fahrradkontrolle an der Adolf-Reichwein-Schule in der Leibnizstraße durch. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrstüchtigkeit von Fahrrädern zu überprüfen und insbesondere die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr zu fördern.

Im Fokus der Kontrolle stand die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen der Zweiräder, da diese für die Sichtbarkeit im Straßenverkehr von entscheidender Bedeutung sind. Dabei wurden auch weitere sicherheitsrelevante Aspekte wie Bremsen und Reflektoren genauer gecheckt. Die Ordnungshüter nahmen bei der gemeinsamen Aktion insgesamt 45 Fahrräder in Augenschein und stellten hierbei 17 Mängel fest.

Die Maßnahme hatte einen klar präventiven Charakter, um auf die Bedeutung einer verkehrstüchtigen Ausrüstung von Fahrrädern aufmerksam zu machen und mögliche Gefahrenquellen frühzeitig zu erkennen. In Gesprächen mit den betroffenen Radfahrerinnen und Radfahrern wurden die Mängel anschließend besprochen.

Die Einsatzkräfte erhielten durchweg positive Resonanz. Die Polizei und die Stadt Heusenstamm betonen, dass solche Kontrollen auch künftig stattfinden werden, um das Bewusstsein für verkehrssicheres Verhalten auszubauen.

