Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit vier Beteiligten

Autobahn 3 / Obertshausen (ots)

(fg) Nach einem Unfall auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kommt es nach wie vor zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. In Höhe der Anschlussstelle Obertshausen hat sich gegen 6.40 Uhr der Zusammenstoß mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet, die nun allesamt abgeschleppt werden müssen. Betroffen ist der Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Obertshausen sowie die rechte Fahrspur. Zum Unfallhergang liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor. Nach derzeitigen Erkenntnissen zogen sich zwei Personen Verletzungen zu.

Zwischenzeitlich betrug der Rückstau bis zu acht Kilometer. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

