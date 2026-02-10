Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit vier Beteiligten

Autobahn 3 / Obertshausen (ots)

(fg) Nach einem Unfall auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kommt es nach wie vor zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. In Höhe der Anschlussstelle Obertshausen hat sich gegen 6.40 Uhr der Zusammenstoß mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet, die nun allesamt abgeschleppt werden müssen. Betroffen ist der Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Obertshausen sowie die rechte Fahrspur. Zum Unfallhergang liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor. Nach derzeitigen Erkenntnissen zogen sich zwei Personen Verletzungen zu.

Zwischenzeitlich betrug der Rückstau bis zu acht Kilometer. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell