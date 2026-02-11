POL-OF: Vermisste wieder da; Zeugensuche nach Unfallflucht; Gegen Audi geprallt und geflüchtet: Zeugen gesucht!

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste wieder da - Hanau

(cb) Die seit Freitag vermisste 45-Jährige aus Hanau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht - Hanau

(js) Bereits am 3. Februar kam es in der Hermann-Ehlers-Straße (einstellige Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro entstand. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen grauen Mercedes gegen 6.30 Uhr auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand ab. Um 19.30 Uhr desselben Tages bemerkte er Beschädigungen an seinem Wagen auf der Fahrerseite. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Unfallfahrer vom Wetterauweg in die Hermann-Ehlers-Straße eingebogen ist und hierbei den Mercedes touchierte. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Hanau suchen weiterhin nach Zeugen und bitten diese, sich unter der 06181 100-120 zu melden.

3. Gegen Audi geprallt und geflüchtet: Zeugen gesucht! - Langenselbold

(me) Zwischen Montag, 9 Uhr und Dienstag, 14 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Wagenlenker gegen ein geparktes schwarzes Auto. Scheinbar war die Wucht des Zusammenstoßes so groß, dass der Audi A6 mehrere Meter nach vorne geschoben wurde und so ein Schaden von mehreren tausend Euro an diesem entstand. Im Anschluss an die Kollision in der Straße "Am Weiher" (einstellige Hausnummern) fuhr der Verursacher davon, ohne den Unfall der Polizei zu melden, weshalb die Beamten aus Langenselbold nun nach Zeugen suchen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

Offenbach, 11.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

