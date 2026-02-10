POL-OF: Vermisstensuche nach Klaus Jürgen Volpert
Birstein (ots)
(fg) Wo ist Klaus Jürgen Volpert aus Birstein? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 65 Jahre alten Vermissten.
Zuletzt wurde Herr Volpert vergangenen Dienstag (3. Februar 2026) am Abend in Birstein gesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er vermutlich zu Fuß unterwegs.
Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte in einem hilflosen Zustand befindet und möglicherweise auf medizinische Hilfe angewiesen ist.
Personenbeschreibung:
- circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - beginnende Halbglatze, braun-graues Haar - trägt einen Vollbart - ist Brillenträger
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Klaus Jürgen Volpert geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Ein Bild des Vermissten aus dem Jahr 2025 ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)
