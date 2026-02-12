Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Person auf Autobahn tödlich verunglückt: Zeugensuche!

Autobahn 3 / Obertshausen (ots)

(fg) Derzeit ist die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Aschaffenburg im Bereich der Anschlussstelle Obertshausen nach einem tödlichen Verkehrsunfall voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Passant zunächst auf dem Standstreifen entlanggelaufen sein. Kurz nach 21 Uhr habe der Mann dann die Hauptfahrbahn betreten. Zwischen der mittleren und linken Fahrspur kam es zur Kollision mit einem Hyundai, in dessen Folge sich der Mann, dessen Identität derzeit ermittelt wird, tödliche Verletzungen zuzog.

Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Obertshausen abgeleitet; es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache klären. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Offenbach, 12.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

