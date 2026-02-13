POL-OF: Kind bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt
Jossgrund (ots)
(lei) Im Jossgrunder Ortsteil Pfaffenhausen ist am Donnerstag ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind gegen 11.30 Uhr in der Lohrhauptener Straße nach dem Aussteigen aus dem Schulbus hinter dem Fahrzeug auf die Fahrbahn getreten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Auto, dessen Fahrerin den Bus mit geringer Geschwindigkeit passierte. Der Junge erlitt durch die Kollision eine Blessur am Fuß.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell