Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kind bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Jossgrund (ots)

(lei) Im Jossgrunder Ortsteil Pfaffenhausen ist am Donnerstag ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind gegen 11.30 Uhr in der Lohrhauptener Straße nach dem Aussteigen aus dem Schulbus hinter dem Fahrzeug auf die Fahrbahn getreten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Auto, dessen Fahrerin den Bus mit geringer Geschwindigkeit passierte. Der Junge erlitt durch die Kollision eine Blessur am Fuß.

