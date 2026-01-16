Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Einbruch in Kiosk im Bahnhof Achern
Achern (ots)
Am 15.01.26 wurde in den Kiosk im Bahnhof Achern eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten und so in den Verkaufsraum gelangten. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Tabakutensilien im Gesamtwert von ca. 500 Euro entwendet. Um Hinweise zu der Täterschaft zu erlangen, wertet die Bundespolizei im Rahmen der Ermittlungen die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera aus.
