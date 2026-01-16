PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einbruch in Kiosk im Bahnhof Achern

Achern (ots)

Am 15.01.26 wurde in den Kiosk im Bahnhof Achern eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten und so in den Verkaufsraum gelangten. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Tabakutensilien im Gesamtwert von ca. 500 Euro entwendet. Um Hinweise zu der Täterschaft zu erlangen, wertet die Bundespolizei im Rahmen der Ermittlungen die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera aus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 09:46

    BPOLI-OG: Bundespolizei stellt zwei gefälschte Ausweise sicher

    Kehl (ots) - Die Bundespolizei hat gestern (15.01.26) in Kehl zwei falsche belgische Ausweise sichergestellt. Bei der Kontrolle einer ivorischen Staatsangehörigen an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl wurde das erste gefälschte Dokument aufgefunden und sichergestellt. Der 27-Jährigen wurde daraufhin die Einreise verweigert und sie wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Einen weiteren falschen Ausweis hatte ein ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:59

    BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle: 37-Jähriger in Haft

    Kehl (ots) - In einer grenzüberschreitenden Regionalbahn beim Halt im Bahnhof Kehl wurde am Mittwochabend (14.01.) ein rumänischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 37-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:55

    BPOLI-OG: Dreifach gesuchter Straftäter festgenommen

    Offenburg (ots) - Am 14. Januar 2026 wurde ein dreifach gesuchter Straftäter am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Kontrolle des 25-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Betrugs sowie ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlagen. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erwartet ihn nun eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren