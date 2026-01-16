BPOLI-OG: Einbruch in Kiosk im Bahnhof Achern

Offenburg (ots) - Am 14. Januar 2026 wurde ein dreifach gesuchter Straftäter am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Kontrolle des 25-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Betrugs sowie ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlagen. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erwartet ihn nun eine ...

