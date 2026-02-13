PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 8. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an besonders schutzwürdigen Örtlichkeiten sowie an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

   - 16.02.2026:

Hainburg, Hauptstraße (Lärmschutz);

   - 17.02.2026:

Gründau-Rothenbergen, K 903 (schutzwürdige Örtlichkeit);

   - 18.02.2026:

Bad Soden Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz);

   - 19.02.2026:

Dietzenbach, L 3001 (Unfallschwerpunkt);

   - 20.02.2026:

Neuberg, L3445 Höhe "An den Tongruben" (Unfallschwerpunkt);

   - 21.02. und 22.02.2026:

Hanau-Wolfgang, B 43a (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 13.02.2025, Pressestelle, Merlin Winges

