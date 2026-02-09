Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Ebsdorfergrund: Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 46-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der dringend Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte soll am Freitag, 6. Februar 2026, gegen 18.25 Uhr seine 40-jährige Ehefrau, von der er getrennt lebt, nahe einer Bushaltestelle in Beltershausen-Frauenberg angegriffen und mit einer Schaufel auf sie eingeschlagen haben. Das Opfer wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Mann flüchtete mit seinem Fahrzeug in sein Wohnhaus, wo ihn Polizisten festnahmen.

Der Beschuldigte wurde am Samstag, 7. Februar 2026, dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg einen Untersuchungshaftbefehl.

Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell