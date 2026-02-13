POL-OF: Musikalisches Zubehör aus Garage gestohlen: Zeugen gesucht!; Einbrecher hebelten Spielautomaten auf: Kripo sucht vier Täter mit Personenbeschreibung; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Musikalisches Zubehör aus Garage gestohlen: Zeugen gesucht! - Obertshausen

(fg) Kabel, Mikrofone, ein Mischpult und weiteres Zubehör haben Unbekannte aus einer Garage in der Birkenwaldstraße (einstellige Hausnummern) entwendet. Unbekannte hatten die massive Metalltür der Mietgarage auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und die Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Einbruch wurde der Polizei am Mittwochnachmittag gemeldet, könnte jedoch schon mehrere Wochen zurückliegen. Der Eigentümer hatte die Garage letztmalig Ende Dezember betreten. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, werden mögliche Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbrecher hebelten Spielautomaten auf: Kripo sucht vier Täter mit Personenbeschreibung - Langen

(fg) Am Donnerstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, begaben sich vier Unbekannte zu Fuß von der Annastraße kommend in Richtung einer Gaststätte in der Bahnstraße (80er-Hausnummern). Zwei der vier Männer näherten sich anschließend der Eingangstür und brachen diese mit einer mitgeführten Brechstange auf, während die anderen beiden Komplizen den Bereich vor der Gaststätte beobachteten. Die beiden Täter, die zuvor die Tür aufgebrochen hatten, betraten sodann die Gaststätte und begaben sich in den hinteren Bereich des Lokals; dort nahmen sie sich zwei Spielautomaten vor, hebelten die Geräte auf und entwendeten die darin enthaltenen Geldkassetten. Anschließend wurde noch eine Geldkassette an der Bar geöffnet, Bargeld entnommen und eingesteckt.

Mit der Beute und einem hinterlassenen Sachschaden von rund 5.000 Euro flüchteten die vier Täter zu Fuß. Aufgrund einer vorhandenen Videoüberwachungsanlage liegen der Polizei nachfolgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: - männlich, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - trug eine Jacke mit silbernen Akzenten, eine dunkle Jeans mit Löchern und schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Täter 2: - männlich, 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß - trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose mit hellem Aufdruck und weiße Schuhe

Täter 3: - männlich, 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß - trug eine dunkle Mütze, eine braune Jacke und eine dunkle Hose mit weißen Streifen

Täter 4: - männlich, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke und weißen Schuhe mit roten sowie schwarzen Akzenten

Die Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer in der Nacht in der Bahnstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zeugensuche nach Diebstahl von Opel Astra - Dreieich

(me) Wer stahl im Verlauf des Donnerstags den Opel? Das fragt sich aktuell die Kriminalpolizei aus Offenbach und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Der graue Kombi wurde gegen 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Hegelstraße (20er-Hausnummern) abgestellt. Innerhalb der darauffolgenden zehneinhalb Stunden gelang es einem bislang unbekannten Langfinger, den Astra mit OF-Kennzeichen und der Zahlenfolge 5522 zu öffnen und mit diesem davonzufahren. Zeugen nehmen bitte über die Rufnummer 069 8098-1234 mit den Ermittlern Kontakt auf.

4. Einbrecher nahm Elektronik mit: Hinweise erbeten - Dreieich

(me) In der Nacht zu Donnerstag verschaffte sich ein Ganove durch das gewaltsame Öffnen von zwei Türen Zutritt zu Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde in der Fahrgasse. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr überwand der Einbrecher zunächst den Zugang zum Gebäude, bevor er in private Räumlichkeiten vordrang. Auch hier soll er die Wohnungstür mit einem Werkzeug bearbeitet haben, sodass sich diese öffnen ließ. Im weiteren Verlauf nahm der Gauner mehrere Elektroartikel, die der Unterhaltung dienen, mit. Unweit des Tatorts konnte wenige Stunden später ein Mann videografiert werden, der ein Hoftor überwunden hat und das Grundstück ausbaldowert haben soll. Der Gauner war etwa 35 Jahre alt und trug eine dunkelblaue Regenjacke, einen schwarzen Rucksack und dunkle Schuhe. Die Ermittler aus Offenbach prüfen nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Geschehnissen gibt und suchen nach Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Hotline 069 8098-1234 entgegengenommen.

