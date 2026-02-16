Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alkoholisierter Autofahrer flüchtete vor Polizei und verunfallte

Langen (ots)

(lei) In der Nacht zu Samstag meldete ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Dreieich-Offenthal gegen 3.05 Uhr einen alkoholisiert wirkenden Autofahrer, der mit einem VW Touran vom Tankstellengelände weggefahren war.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde das Fahrzeug kurz darauf auf der Südlichen Ringstraße festgestellt. Als Polizeikräfte den Wagen anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer stark und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Über mehrere innerstädtische Straßen hinweg erreichte das Fahrzeug Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h, so die Feststellung der Beamten.

In der Straße "Am Bergfried" kam der VW nach einer Kollision mit einem Poller und einem Blumenkübel von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 35 Jahre alte Fahrer konnte anschließend widerstandslos festgenommen werden. Eine Mitfahrerin klagte zunächst über Bauchschmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab.

Während ein Drogentest bei dem 35-Jährigen negativ verlief, ergab ein Atemalkoholtest b ihm 0,73 Promille. Auf der Polizeistation wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Langen (06103 9030-0).

