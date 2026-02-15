Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aufmerksame Nachbarn bemerken Einbruch-Zeugen gesucht- Steinau an der Straße

Steinau an der Straße (ots)

Am Samstagabend nutzten zwei Unbekannte die Abwesenheit der Anwohner eines Einfamilienhauses in der Schwarzwaldstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern aus, um in das Haus einzusteigen. Die Gauner gelangten über den rückwärtigen Bereich an das Haus und verschafften sich über ein Terrassenfenster gewaltsam Zutritt in die Wohnräume. Aufmerksame Nachbarn bemerkte gegen 20.25 Uhr ein offenstehendes Fenster, machten auf sich aufmerksam und verständigten die Polizei. Die beiden Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht und rannten über ein angrenzendes Feld davon. Zuvor hatten sie aber bereits das Haus durchsucht und nach jetzigen Erkenntnisstand Schmuckgegenstände entwendet. Der am Fenster entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Diebe werden als circa 180 cm groß, einer mit kräftiger Statur und mit dunklen Anoraks bekleidet, beschrieben. Zudem waren Beide maskiert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

