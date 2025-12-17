Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Nächtlicher Brandeinsatz in Elspe

Lennestadt (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr Lennestadt zu einem Brandeinsatz nach Elspe alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Brandereignis in einer Wohnung im Obergeschoss gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in einem Zimmer eine Decke auf einem Schlafsofa gebrannt hatte. Die Bewohner hatten umsichtig reagiert und das Feuer bereits weitestgehend selbst abgelöscht, anschließend verließen sie die Wohnung und alarmierten die Feuerwehr.

Ein Trupp ging unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Vor dem Brandraum wurde zunächst ein Rauchvorhang gesetzt. Dieser dient dazu, die Ausbreitung von Rauch und Brandgasen in angrenzende Bereiche zu verhindern und so weitere Schäden sowie eine Gefährdung von Personen zu minimieren.

Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden verbliebene Glutnester gezielt lokalisiert. Diese konnten anschließend mit einer Kübelspritze, einem handbetriebenen, sehr wassersparenden Löschgerät, abgelöscht werden. Durch dieses gezielte Vorgehen konnte ein größerer Wasserschaden in der Wohnung vermieden werden. Parallel zu den laufenden Maßnahmen erfolgte von außen eine Belüftung unter Einsatz eines Hochleistungslüfters. Auf diese Weise wurde der Brandrauch kontrolliert und direkt über das Fenster des betroffenen Brandraums ins Freie geleitet. Die Überreste der Decke und Teile des Schlafsofas wurden ins Freie gebracht und dort nochmals kontrolliert abgelöscht.

Währenddessen kümmerte sich medizinisch ausgebildetes Personal der Löschgruppe Elspe um die betroffenen Bewohner, bis der Rettungsdienst eintraf. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

Wichtiger Hinweis:

In der betroffenen Wohnung waren keine Rauchmelder installiert.

Unser Appell an die Bevölkerung:

Rauchmelder retten Leben! Sie warnen frühzeitig vor Brandrauch - oft dann, wenn wir schlafen und Gefahren nicht wahrnehmen können. Bitte statten Sie Ihre Wohnungen und Häuser mit funktionierenden Rauchmeldern aus und überprüfen Sie diese regelmäßig. Ein kleiner Aufwand kann im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen.

