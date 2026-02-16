PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Bargeld und viele Mobiltelefone bei Einbruch in Telefonladen entwendet

Langenselbold (ots)

(lei) Die Mitteilung eines Passanten, der am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, eine Polizeistreife auf eine beschädigte Eingangstür eines Telefonladens in der Ringstraße aufmerksam machte, führte kurz darauf zur Feststellung eines vollendeten Einbruchs. Der Inaugenscheinnahme der Polizisten zufolge hatte jemand zuvor offenbar ein großes Loch in die Scheibe geschlagen, um in den Verkaufsraum des Telekommunikationsshops zu gelangen. In dem Geschäft nahmen der oder die Täter dann neben Bargeld eine Vielzahl an Mobiltelefonen an sich und machten sich damit davon. Wann sich die Tat ereignete, ist ebenso unklar wie der entstandene Schaden; den gilt es noch zu klären, genauso wie die Identität der oder des Unbekannten. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten daher um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

