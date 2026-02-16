POL-OF: Zeugen gesucht: Bargeld und viele Mobiltelefone bei Einbruch in Telefonladen entwendet
Langenselbold (ots)
(lei) Die Mitteilung eines Passanten, der am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, eine Polizeistreife auf eine beschädigte Eingangstür eines Telefonladens in der Ringstraße aufmerksam machte, führte kurz darauf zur Feststellung eines vollendeten Einbruchs. Der Inaugenscheinnahme der Polizisten zufolge hatte jemand zuvor offenbar ein großes Loch in die Scheibe geschlagen, um in den Verkaufsraum des Telekommunikationsshops zu gelangen. In dem Geschäft nahmen der oder die Täter dann neben Bargeld eine Vielzahl an Mobiltelefonen an sich und machten sich damit davon. Wann sich die Tat ereignete, ist ebenso unklar wie der entstandene Schaden; den gilt es noch zu klären, genauso wie die Identität der oder des Unbekannten. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten daher um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.
