Polizei Mettmann

POL-ME: Überladen: Autotransporter aus dem Verkehr gezogen - 2601040

Haan (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, zog ein Motorradpolizist des Verkehrsdienstes in Haan einen polnischen Autotransporter aus dem Verkehr, der massiv überladen war.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10 Uhr stoppte der Motorradpolizist den Renault Master auf der Gräfrather Straße in Haan-Gruiten. Das Fahrzeug war mit einem Tesla beladen und zog außerdem einen Autotransportanhänger, auf dem ein Mercedes aufgeladen war. Weil der Verdacht bestand, dass der Renault massiv überladen war, wurde eine amtliche Wägung angeordnet.

Es stellte sich heraus, dass das Zugfahrzeug selbst um 1.260 Kilogramm (36,5 Prozent) überladen war und der Anhänger die zulässige Last sogar um 1.220 Kilogramm (48,8 Prozent) überschritt.

Der 24-jährige Pole musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro hinterlegen. Gegen ihn und den Unternehmer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

