POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt - die Polizei ermittelt - 260138

Hilden (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 15. Januar 2026, wurde in Hilden eine Mülltonne durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Oststraße in Höhe der Hausnummer 73 gerufen. Dort brannte eine Mülltonne, die vor dem Mehrfamilienhaus stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Restmüllbehälter stark beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brand an der Oststraße beobachtet oder kann Angaben zur Täterin oder zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

