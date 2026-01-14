Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601035

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Mittwoch, 14. Januar 2026, ist ein unbekannter Täter gegen 1:30 Uhr in einen Bürocontainer an der Schmalenhofer Straße in Höhe der Eichholzstraße in Velbert eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und suchte nach Wertgegenständen. Dabei löste er einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Anhand von Überwachungsaufnahmen wird eine Person beschrieben als: männlich, schwarz bekleidet und mit grüner Cap. Eine weitere Person wartete während des Einbruchs vor dem Container. Es wurde eine Geldkassette mit einem dreistelligen Betrag gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 13. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 8 und 15:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Grashofweg in Ratingen-Homberg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld, Schmuck und Gold gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit von Montag, 12. Januar 2026, gegen 17:30 Uhr, bis Dienstag, 13. Januar 2026, gegen 8 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in das Verwaltungsbüro eines Seniorenzentrums an der Bahnhofstraße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und entwendeten einen Tresor mit einer unbekannten Summe Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Sonntag, 11. Januar 2026, gegen 13 Uhr, bis Dienstag, 13. Januar 2026, gegen 12:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kantstraße in Monheim am Rhein-Baumberg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Dienstag, 13. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14 und 21 Uhr in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Robert-Stolz-Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie entwendeten verschiedenes Werkzeug und ein Fahrrad.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

