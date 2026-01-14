Polizei Mettmann

POL-ME: Schwer verletzt: Fußgängerin angefahren - 2601036

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In Ratingen ist am Mittwochmorgen (14. Januar 2026) eine 61 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto angefahren und hierbei schwer am Fuß verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 8 Uhr war eine 63-jährige Düsseldorferin mit ihrem Citroen über die Industriestraße in Richtung Bechemer Straße gefahren. Als sie auf Höhe eines Supermarktes nach links in den Europaring einbiegen wollte, nahm sie eigenen Angaben zu Folge eine 61-jährge Ratingerin nicht wahr, die gerade mit ihrem Hund zu Fuß die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Ratingerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hund und die Autofahrerin verblieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell