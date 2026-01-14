Polizei Mettmann

POL-ME: 85-Jährige durch Schockanruf um Schmuck und Bargeld betrogen - 2601037

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend, 13. Januar 2026, wurde eine 85-Jährige in Mettmann mit der Masche des Schockanrufes betrogen. Unbekannte erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert einer fünfstelligen Summe. Die Polizei warnt erneut vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen der Täterinnen und Täter.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18 Uhr wurde die 85-Jährige von einem Mann angerufen, die sich als ihr Sohn ausgab. Er täuschte vor, dass er einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Frau verstorben sei. Da nur eine Kautionszahlung die sofortige Inhaftierung des Sohnes vermeiden könne, bat er, Geld und Wertgegenstände an einen Abholer zu übergeben. Die Seniorin stimmte dem Vorschlag zu und übergab gegen 19 Uhr in einem Wohngebiet südöstlich der Eidamshauser Straße Goldschmuck und Bargeld an einen unbekannten Abholer.

Der dunkelhaarige Abholer kann lediglich als circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Die Polizei stellt klar:

Es werden keine sogenannten "Kautionszahlungen" von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Menschen, die eine angeblich schwere Straftat begangen oder einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben, vor einer Haftstrafe zu bewahren. Die Polizei wird Sie auch niemals am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen, oder Bargeld oder andere Wertgegenstände in vermeintlich "amtliche Verwahrung" nehmen oder prüfen. Wenn Sie so einen Anruf bekommen, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell