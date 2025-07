POL-HRO: Unfallverursacher beschädigt drei Fahrzeuge und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Lützow (LK NWM) (ots) - Am heutigen Morgen kam es in der Nähe von Lützow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll gegen 08:30 Uhr eine 23-jährige Fahrerin eines Peugeot auf der K29 zwischen Klein Welzin und Lützow in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam in einer ...

mehr