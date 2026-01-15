Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt mutmaßlichen Dealer auf Spielplatz - 2601039

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwochabend,14. Januar 2026, konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen einen mutmaßlichen Cannabis-Dealer auf frischer Tat auf einem Spielplatz in Monheim am Rhein stellen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge mehrere Personen auf einem Spielplatz an der Nikolaus-Kopernikus-Straße und alarmierte richtigerweise die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen eine dreiköpfige Gruppe im Alter von 16 bis 21 Jahren fest. In der Tasche eines 21-jährigen Deutsch-Türken fanden sie zudem eine größere Menge Cannabis, verkaufsfertig verpackt in kleinen Tüten.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen Monheimer ein und beschlagnahmten die circa 600 Gramm Marihuana sowie die circa 40 Gramm Haschisch.

Der 21-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

