Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme zweier Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Das Forsthaus in der Rathenaustraße war am späten Freitagabend Schauplatz eines Polizeieinsatzes, an dessen Ende zwei Festnahmen standen. Vorausgegangen war die Mitteilung von Zeugen, die gegen 22.45 Uhr Licht und Geräusche in dem Objekt wahrgenommen hatten, woraufhin mehrere Streifen nach dort eilten und das Haus umstellten. Zwei Männer im Alter von 29 und 35 Jahren, die nach erfolgter Ansprache durch die Polizisten herauskamen, wurden folglich in Handschellen gelegt. Die beiden Tatverdächtigen, die zuvor offenbar ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen hatten, mussten für weitere Maßnahmen vorübergehend mit auf die Dienststelle. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
