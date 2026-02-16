POL-OF: Schnelle Festnahme zweier Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch
Neu-Isenburg (ots)
(lei) Das Forsthaus in der Rathenaustraße war am späten Freitagabend Schauplatz eines Polizeieinsatzes, an dessen Ende zwei Festnahmen standen. Vorausgegangen war die Mitteilung von Zeugen, die gegen 22.45 Uhr Licht und Geräusche in dem Objekt wahrgenommen hatten, woraufhin mehrere Streifen nach dort eilten und das Haus umstellten. Zwei Männer im Alter von 29 und 35 Jahren, die nach erfolgter Ansprache durch die Polizisten herauskamen, wurden folglich in Handschellen gelegt. Die beiden Tatverdächtigen, die zuvor offenbar ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen hatten, mussten für weitere Maßnahmen vorübergehend mit auf die Dienststelle. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.
