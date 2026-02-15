Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der L395. Zeugen melden am 15.02.2026 gegen 01:30 Uhr ein beschädigtes Fahrzeug auf dem Kreisverkehr zwischen Landstuhl und Hauptstuhl. Der Fahrzeugführer kam offenbar im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Insel und kam dort zum Stehen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 33-jährigen Mann, der sich zum Zeitpunkt der Mitteilung am Fahrzeug befunden hat. Er bestreitet die Fahrereigenschaft. Aufgrund seines Verletzungsbildes wird er durch Rettungskräfte in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Vor dem Eintreffen der Melder befanden sich noch Jäger an der Unfallstelle, welche möglicherweise Hinweise zum Unfallhergang machen können. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 zu melden.|pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell