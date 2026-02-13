Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht mit glücklichem Ende - nur Sachschaden

L363, zw. Landstuhl und Ramstein, Höhe Ziegelhütte (ots)

Sechs Fahrzeuge, darunter zwei Lkw, befahren hintereinander die L363 von Landstuhl in Richtung Ramstein. In Höhe Ziegelhütte bremst der vorausfahrende Pkw-Führer ohne triftigen Grund plötzlich stark ab. Die dahinter befindlichen Fahrzeuge müssen ihrerseits Notbremsungen einleiten. Ein Lkw-Fahrer kann geistesgegenwärtig abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Letztlich kommt es zur Kollision zwischen vier Fahrzeugen. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Von ihm fehlt bisher jede Spur. Es könnte sich hierbei um eine dunkelfarbenen Pkw Marke Toyota gehandelt haben.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden bewegt sich nach ersten Ermittlungen in einem mittleren vierstelligen Betrag. Der Verkehrsunfall ereignete sich am 11. Februar, gegen 13:00 Uhr.

Zur Aufklärung der Tat nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen.|pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell