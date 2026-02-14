PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PILAN: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Steinwenden (ots)

Bei einer Routinekontrolle eines 38-jährigen Autofahrers aus dem Kreis Kaiserslautern in der Nacht von Freitag auf Samstag kann Cannabisgeruch festgestellt werden. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrer im Laufe des Abends Cannabisprodukte konsumiert hat. Deshalb wird dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

