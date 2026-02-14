POL-PILAN: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Martinshöhe (ots) - In der Zweibrücker Straße kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug fährt in eine Engstelle, obwohl sich in dieser bereits ein Linienbus befindet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, weicht der Fahrer des Linienbusses aus und touchiert eine Hauswand. Es entsteht Fremdschaden in niedrigem vierstelligen Bereich. Der PKW entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der ...

