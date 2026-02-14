PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht mit Linienbus

Martinshöhe (ots)

In der Zweibrücker Straße kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug fährt in eine Engstelle, obwohl sich in dieser bereits ein Linienbus befindet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, weicht der Fahrer des Linienbusses aus und touchiert eine Hauswand. Es entsteht Fremdschaden in niedrigem vierstelligen Bereich. Der PKW entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Verkehrsunfall hat sich am Freitag, den 13.02.2026 gegen 06:30 Uhr ereignet. Durch einen Zeugen wird mitgeteilt, dass es sich um einen weißen SUV mit Zulassung aus dem Kreis Kaiserslautern handeln dürfte. Das genaue Kennzeichen ist nicht bekannt. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen.|pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

