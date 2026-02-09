PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht auf Tankstellengelände

Ramstein-Miesenbach, Landstuhler Str. (ots)

Am 05. Februar, um 19 Uhr, ereignet sich eine Unfallflucht auf einem Tankstellengelände in der Landstuhler Straße in Ramstein-Miesenbach. Dabei streift der Verursacher das Fahrzeug des Geschädigten an der hinteren linken Fahrzeugseite und fährt anschließend weiter. Es entsteht ein Fremdschaden im unteren vierstelligen Bereich. Von Fahrzeug und Fahrer ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei sucht daher Zeugen für den Vorfall.

Hinweise nehmen die Beamten der Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen.|pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

