Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Flucht

Ramstein-Miesenbach, Steinwendener Str. (ots)

In der Steinwendener Straße in Ramstein-Miesenbach kommt es zu einem Verkehrsunfall. Dabei wird das Fahrzeug der Geschädigten, ein VW T-Roc, vom Pkw des Beschuldigten gestreift. Anschließend fährt der unbekannte Fahrzeugführer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Unfallflucht ereignete sich bereits am letzten Freitag, 06. Februar, zwischen 16 und 17 Uhr. Vom Flüchtigen fehlt bisher jede Spur.

Zu diesem Zeitpunkt dürfte an der Tatörtlichkeit reger Personen- und Fahrzeugverkehr stattgefunden haben. Aufgrund der Kollisionsgeräusche dürften Personen auf den Vorfall aufmerksam geworden sein.

Die Polizei Landstuhl erhofft sich durch Zeugenhinweise, Telefonnummer 0631 369 14399, die Tat aufklären zu können.

