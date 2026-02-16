PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Verfahren wegen beschädigter beziehungsweise gestohlener Wahlplakate

Südosthessen (ots)

(me) Auch am vergangenen Wochenende gingen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen mehrere Strafanzeigen im Zusammenhang mit Wahlplakaten ein.

Nachfolgend eine Aufstellung der bekannten Vorfälle seit vergangenem Freitag (13. Februar):

Stadt und Landkreis Offenbach:

Rödermark, Bruchwiesenstraße: Ein etwa 15 Jahre alter und circa 1,65 Meter großer Junge soll am Samstag, gegen 19 Uhr, zwei Wahlplakate durch Dagegentreten und Abreißen beschädigt haben.

Dreieich, Buchschlager Allee: Unbekannte beklebten die Plakate mehrerer Parteien mit Aufklebern. Die Tat wurde den Beamten aus Neu-Isenburg am Freitag gegen 13.30 Uhr gemeldet.

Egelsbach, Georg-Wehsarg-Straße: Ein etwa 70 Zentimeter auf 30 Zentimeter großes Wahlplakat wurde zwischen Mittwoch, 11.25 Uhr und Donnerstag, 20 Uhr, heruntergerissen.

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis:

Gelnhausen: Im Stadtteil Hailer wurden zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr und Freitag, 7 Uhr, die Plakate verschiedener Parteien entfernt.

Bad Orb: In der Kurstadt wurden zwischen Donnerstag und Samstag mehrere aufgehängte Wahlplakate entwendet oder heruntergerissen und in nahegelegenen Mülltonnen entsorgt.

Biebergemünd, Büchelbach: Insgesamt drei Wahlplakate wurden offenbar durch Teenager am frühen Sonntagmorgen beschädigt.

In allen Fällen ermittelt nun die Staatsschutzabteilung des hiesigen Polizeipräsidiums. Zeugen, die jeweils etwas Verdächtiges beobachtet haben, nehmen bitte über die 069 8098-1234 mit den Ermittlern Kontakt auf.

Hinweis: Entsprechende Sachverhalte werden auch künftig berichtet, bis zur Kommunalwahl jedoch grundsätzlich gebündelt in einer regelmäßigen Sammelmeldung (wie vorliegend).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:44

    POL-OF: Polizei kontrollierte erneut: Faschings-Bilanz vom Wochenende

    Südosthessen (ots) - (lei) Im Rahmen mehrerer Faschingsveranstaltungen am vergangenen Wochenende hat das Polizeipräsidium Südosthessen seine angekündigten Kontrollen mit besonderem Fokus auf Alkohol- und Drogenkonsum intensiviert. Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden und ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:21

    POL-OF: Falsche Handwerker: Trickdiebe erbeuteten Goldschmuck

    Offenbach (ots) - (lei) Im Stadtteil Bieber ist eine Seniorin jüngst zum Opfer dreister Trickdiebe geworden. Ein bislang unbekanntes Pärchen verschaffte sich am Samstagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung in der Straße "Im Frankfurter Grund" und entwendete Goldschmuck. Gegen 14.30 Uhr klingelten die etwa 25 Jahre alten Täter an der Wohnungstür, gaben sich als Mitarbeiter eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren