Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Verfahren wegen beschädigter beziehungsweise gestohlener Wahlplakate

Südosthessen (ots)

(me) Auch am vergangenen Wochenende gingen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen mehrere Strafanzeigen im Zusammenhang mit Wahlplakaten ein.

Nachfolgend eine Aufstellung der bekannten Vorfälle seit vergangenem Freitag (13. Februar):

Stadt und Landkreis Offenbach:

Rödermark, Bruchwiesenstraße: Ein etwa 15 Jahre alter und circa 1,65 Meter großer Junge soll am Samstag, gegen 19 Uhr, zwei Wahlplakate durch Dagegentreten und Abreißen beschädigt haben.

Dreieich, Buchschlager Allee: Unbekannte beklebten die Plakate mehrerer Parteien mit Aufklebern. Die Tat wurde den Beamten aus Neu-Isenburg am Freitag gegen 13.30 Uhr gemeldet.

Egelsbach, Georg-Wehsarg-Straße: Ein etwa 70 Zentimeter auf 30 Zentimeter großes Wahlplakat wurde zwischen Mittwoch, 11.25 Uhr und Donnerstag, 20 Uhr, heruntergerissen.

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis:

Gelnhausen: Im Stadtteil Hailer wurden zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr und Freitag, 7 Uhr, die Plakate verschiedener Parteien entfernt.

Bad Orb: In der Kurstadt wurden zwischen Donnerstag und Samstag mehrere aufgehängte Wahlplakate entwendet oder heruntergerissen und in nahegelegenen Mülltonnen entsorgt.

Biebergemünd, Büchelbach: Insgesamt drei Wahlplakate wurden offenbar durch Teenager am frühen Sonntagmorgen beschädigt.

In allen Fällen ermittelt nun die Staatsschutzabteilung des hiesigen Polizeipräsidiums. Zeugen, die jeweils etwas Verdächtiges beobachtet haben, nehmen bitte über die 069 8098-1234 mit den Ermittlern Kontakt auf.

Hinweis: Entsprechende Sachverhalte werden auch künftig berichtet, bis zur Kommunalwahl jedoch grundsätzlich gebündelt in einer regelmäßigen Sammelmeldung (wie vorliegend).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell