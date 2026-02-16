Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorfall auf Kundenparkplatz: Ermittlungen gegen 38-Jährigen wegen Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung

Gelnhausen (ots)

(lei) Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Hailerer Straße ist es am Freitag kurz vor 12 Uhr zu einem offensichtlich gewalttätigen Vorfall gekommen. Gegen einen 38-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug getreten haben. Mehrere Kinder bemerkten dies offenbar und beobachteten die Situation. Als der 38-Jährige auf die Kinder zuging, liefen diese davon. Eine 43-jährige Frau griff daraufhin ein und forderte ihn auf, die Kinder in Ruhe zu lassen.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige der Frau ins Gesicht geschlagen haben, sodass sie zu Boden stürzte. Anschließend habe er noch auf sie eingetreten. Die Verletzte wurde später mit dem Verdacht auf eine Kieferfraktur in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Zeuge, der einschreiten wollte, soll von dem Mann bedroht worden sein. Danach stieg der 38-Jährige in einen weißen Toyota und entfernte sich vom Tatort. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei den Mann wenig später ermitteln und vorläufig festnehmen. Er wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen auf die Polizeiwache gebracht.

Weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell