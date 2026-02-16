PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorfall auf Kundenparkplatz: Ermittlungen gegen 38-Jährigen wegen Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung

Gelnhausen (ots)

(lei) Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Hailerer Straße ist es am Freitag kurz vor 12 Uhr zu einem offensichtlich gewalttätigen Vorfall gekommen. Gegen einen 38-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug getreten haben. Mehrere Kinder bemerkten dies offenbar und beobachteten die Situation. Als der 38-Jährige auf die Kinder zuging, liefen diese davon. Eine 43-jährige Frau griff daraufhin ein und forderte ihn auf, die Kinder in Ruhe zu lassen.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige der Frau ins Gesicht geschlagen haben, sodass sie zu Boden stürzte. Anschließend habe er noch auf sie eingetreten. Die Verletzte wurde später mit dem Verdacht auf eine Kieferfraktur in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Zeuge, der einschreiten wollte, soll von dem Mann bedroht worden sein. Danach stieg der 38-Jährige in einen weißen Toyota und entfernte sich vom Tatort. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei den Mann wenig später ermitteln und vorläufig festnehmen. Er wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen auf die Polizeiwache gebracht.

Weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:21

    POL-OF: Falsche Handwerker: Trickdiebe erbeuteten Goldschmuck

    Offenbach (ots) - (lei) Im Stadtteil Bieber ist eine Seniorin jüngst zum Opfer dreister Trickdiebe geworden. Ein bislang unbekanntes Pärchen verschaffte sich am Samstagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung in der Straße "Im Frankfurter Grund" und entwendete Goldschmuck. Gegen 14.30 Uhr klingelten die etwa 25 Jahre alten Täter an der Wohnungstür, gaben sich als Mitarbeiter eines ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:14

    POL-OF: Schnelle Festnahme zweier Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Das Forsthaus in der Rathenaustraße war am späten Freitagabend Schauplatz eines Polizeieinsatzes, an dessen Ende zwei Festnahmen standen. Vorausgegangen war die Mitteilung von Zeugen, die gegen 22.45 Uhr Licht und Geräusche in dem Objekt wahrgenommen hatten, woraufhin mehrere Streifen nach dort eilten und das Haus umstellten. Zwei Männer ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 06:50

    POL-OF: Wer hat das Urnengrab beschädigt?

    Flörsbachtal (ots) - (lei) In einem Friedwald an der Kreisstraße 920 nahe der hessisch-bayerischen Landesgrenze haben Unbekannte in den vergangenen Tagen ein Urnengrab beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe. Angehörige der dort beigesetzten Person entdeckten am Samstagnachmittag mit Bestürzung, dass das Grab offenbar ausgehoben worden war. Die Urne befand sich jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren