Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung; Fahrzeugschlüssel aus Wohnung gestohlen: Unbekannter floh in schwarzem Audi; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung - Offenbach

(me) Am Donnerstagabend sollen mehrere Personen einen Jugendlichen körperlich angegangen haben, weshalb die Polizei nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet hat. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand trafen der Minderjährige und die Gruppe gegen 19 Uhr in der Schloßgartenstraße aufeinander. Nach einem kurzen Gespräch hätte die Gruppe körperlich auf den 16-Jährigen eingewirkt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Offenbach (069 8098-1234) in Verbindung.

2. Fahrzeugschlüssel aus Wohnung gestohlen: Unbekannter floh in schwarzem Audi - Offenbach

(fg) Ein Unbekannter mit Dreitagebart drang am Samstagmorgen, zwischen 9.30 Uhr und 9.55 Uhr, in der Waldstraße im Bereich der 10er-Hausnummern in eine dortige Wohnung ein und klaute unter anderem einen Fahrzeugschlüssel. Der Täter war über eine Außentreppe zur betreffenden Wohnung gelangt und öffnete im Anschluss das Schlafzimmerfenster, durch welches er in die Räumlichkeiten kletterte. In der Wohnung nahm der Mann, der eine schwarze Kappe, einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und einen schwarzen Wintermantel mit beigefarbenem Pelzkragen trug, ein Mobiltelefon, Zigaretten und den Fahrzeugschlüssel an sich. Mit dem im Innenhof geparkten Audi A4 (rumänische Länderkennung), der einen Restwert von rund 3.500 Euro haben dürfte, machte sich der Täter im Anschluss davon. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter und den Verbleib des Fahrzeugs geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Nach Diebstahl: Wo ist der weiße VW Caddy? - Offenbach

(me) Wer stahl den weißen Kastenwagen mit ausländischen Kennzeichen? Das fragt sich aktuell die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen der Tat, die sich zwischen Samstag und Sonntag ereignete. Gegen 20 Uhr stellte der Besitzer den VW mit slowenischen Schildern in der Hesselbuschstraße ab. Innerhalb der nächsten 25 Stunden gelang es dem oder den Gaunern, den Caddy zu öffnen und mit diesem davonzufahren. Hinweise nehmen die Ermittler aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Gauner erbeutete Bargeld bei Wechseltrick: Polizei sucht nach Zeugen - Dietzenbach

(me) Ein Gauner bat um Wechselgeld und stibitzte hierbei Bargeld aus dem Geldbeutel: So geschehen am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Der zwischen 40 und 50 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große Mann soll den Senior gegen 11.45 Uhr auf dem Gelände in der "Gallische Straße" angesprochen und um Wechselgeld gebeten haben. Während der hilfsbereite 78-Jährige in seinem Portemonnaie nach den Münzen kramte, entnahm der Übeltäter offenbar unbemerkt zusätzlich etwa 70 Euro an Scheinen. Der Betrug fiel dem Rentner erst Minuten später auf. In dieser Zeit hatte sich der Ganove, der einen dunklen Mantel, eine schwarze Hose und eine Brille getragen haben soll, bereits wieder entfernt. Zeugen melden sich bei der Kripo aus Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234.

5. Bargeld geraubt: Polizei sucht jugendliche Täter mit Personenbeschreibung - Rodgau

(fg) Im Ortsteil Dudenhofen ereignete sich am Freitag ein Raub, weshalb die Kriminalpolizei nun mit Personenbeschreibungen nach den beiden unbekannten Tätern sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst am Bahnhof von Dudenhofen zu einem zuvor via Messenger vereinbarten Treffen eines 30 Jahre alten Mannes mit einem bis dato Unbekannten. Mit diesem sei der Frankfurter dann zwischen 18 Uhr und 19.20 Uhr zur "Binnendüne von Dudenhofen" nahe der Feldstraße gelaufen. In diesem Zeitraum schlugen dann insgesamt vier weitere Personen mit E-Rollern auf. Einer aus der Gruppe habe den 30-Jährigen sodann zu Boden gestoßen und mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht. Der Unbekannte, der mit dem Geschädigten vom Bahnhof zur "Binnendüne" gelaufen war, habe ihn zeitgleich zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Nach der Übergabe von 15 Euro habe der Geschädigte lautstark um Hilfe gerufen. Ein Zeuge habe die Rufe wahrgenommen und sei dem 30-Jährigen zu Hilfe geeilt; beim Erblicken des Zeugen seien die fünf Jugendlichen in Richtung Nieder-Roden abgehauen. Die Tathandlung konnte vom Zeugen nicht beobachtet werden.

Die Kriminalpolizei sucht daher mit nachfolgenden Beschreibungen nach den beiden Tätern:

Täter 1: - männlich, etwa 16 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß - braune sowie kurze Haare - trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose

Täter 2: - männlich, 15 bis 16 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - muskulöse Statur, blond-braune sowie kurze Haare - war mit einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet - soll den schusswaffenähnlichen Gegenstand mitgeführt haben

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Polizei ermittelt und sucht Zeugen nach Auseinandersetzung - Neu-Isenburg

(fg) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Samstagabend, kurz nach 21 Uhr, in der Frankfurter Straße im Bereich der 150er-Hausnummern ereignete, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Demnach sei ein 29-Jähriger aus Dietzenbach in seinem grauen Opel Corsa unterwegs gewesen, habe angehalten und zwei auf dem Gehweg befindliche Personen konfrontiert. Diese hätten dem Dietzenbacher daraufhin ins Gesicht geschlagen. Der 29-Jährige sei daraufhin zu seinem Wagen gelaufen und habe ein Staubsaugerrohr hervorgeholt; dieses habe er jedoch fallen gelassen, ohne es zu benutzen. Eine herbeigeeilte Streife konnte die Beteiligten vor Ort antreffen und alle Personalien feststellen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

7. Diebstahl entlarvt: Vier Personen flohen in Audi - Dreieich

(fg) Zwei Männer und zwei Frauen betraten am Samstagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, gemeinsam ein Sportgeschäft in der Robert-Bosch-Straße (10er-Hausnummern) in Sprendlingen. Im Inneren gingen die Unbekannten offensichtlich arbeitsteilig vor und entfernten an mehreren Kleidungsstücken die jeweilige magnetische Diebstahlsicherung. Anschließend habe eine der beiden Frauen die Ware in eine mitgeführte "Diebstahltasche" gesteckt. Kurz darauf beabsichtigte sie den Laden mit den anderen Personen zu verlassen. Beim Passieren des Ausgangs löste jedoch die Warensicherung aus, weshalb ein Sicherheitsdienstmitarbeiter die Verfolgung aufnahm und die Gruppe stellte. Hierbei sei es dann zu einem Handgemenge gekommen. Letztlich sei der Mitarbeiter zu Boden gestoßen worden. Das Quartett floh im weiteren Verlauf ohne Beute in einem schwarzen Audi mit F-Kennzeichenschildern in Richtung der Frankfurter Straße. Die präparierte "Diebstahltasche" wurde unter einem geparkten Auto aufgefunden.

Der Kripo liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: - männlich, circa 1,80 Meter groß, etwa 35 Jahre alt und schlanke Statur - trug eine schwarze Jacke, dunkle Jeans und eine hellgraue Mütze

Täter 2: - männlich, circa 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und schlanke Statur - bekleidet mit hellbraunem Jogginganzug, einem weißen T-Shirt, einer weißen Mütze und weißen Turnschuhen

Täterin 1: - weiblich, etwa 1,60 Meter groß, lange sowie dunkle Haare zum Dutt gebunden - trug einen langen Mantel, ein hellblaues Kopf- beziehungsweise Halstuch und schwarze Stiefel

Täterin 2: - weiblich, circa 40 Jahre, dunkle Haare - war dunkel gekleidet

Zeugen der Tat rufen bitte die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 an.

8. Senior auf Nachhauseweg geschlagen: Zeugensuche! - Seligenstadt

(fg) Er war auf einer Veranstaltung seines Gesangvereins, begab sich anschließend zu Fuß auf den Nachhauseweg und sei dann in der Spessartstraße unvermittelt geschlagen worden. Der Senior gab gegenüber der aufnehmenden Streife an, dass er sich zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr in der Spessartstraße in Klein-Welzheim im Bereich der 30er-Hausnummern befunden habe, als es zu dem Angriff kam. Er zog sich Verletzungen im Bereich seines Gesichts zu. Hinweise zu dem oder den Tätern kann der Rentner nicht machen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 16.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell