Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus und Polizei sucht nach einem beschädigten schwarzen BMW

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Bruchköbel

(fg) Einbrecher waren in der Nacht zum Samstag in einem Einfamilienhaus in der Lindenallee (30er-Hausnummern) zugange und entwendeten aus den dortigen Kellerräumlichkeiten einen Tresor. Über ein Oberlicht im Eingangsbereich hatten sich die Täter Zugang zu den Kellerräumlichkeiten verschafft. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge sodann den Keller, hebelten den aufgefundenen Tresor aus der Verankerung und flohen mit diesem über eine Tür in den hinter dem Reihenhaus befindlichen Garten. Im Tresor befand sich unter anderem Goldschmuck. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 10.30 Uhr. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Polizei sucht nach einem beschädigten schwarzen BMW - Großkrotzenburg

(me) Die Beamten aus Hanau suchen derzeit nach einem Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am 4. Februar gegen 9.30 Uhr ereignete. Nachdem die Verursacherin, eine Skoda-Lenkerin aus dem Main-Kinzig-Kreis, den Zusammenstoß in der Schulstraße erst im Nachgang der Polizei meldete, ermittelt diese nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Bei dem angefahrenen Wagen handelt es sich möglicherweise um einen schwarzen BMW mit F-Kennzeichenschildern und einer entsprechenden Kennung für ein Elektroauto. Die Eigentümerin, der Eigentümer oder Zeugen der Kollision melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers (06181 100-120).

Offenbach, 16.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

