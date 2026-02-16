Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann nach Faschingsumzug schwer verletzt

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Ein 51 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag im Anschluss an den Faschingsumzug in Mühlheim am Main schwer verletzt worden. Der genaue Geschehensablauf ist dabei noch weitgehend unklar. Die hinzugezogene Polizei geht nach ersten Informationen von einem Unfallgeschehen aus.

Nach allem was den Beamten bislang bekannt ist, ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr in einem Hinterhof in der Siemensstraße. Demnach sollte dort ein Umzugswagen im Anschluss an den Rosenmontagsumzug abgestellt werden. Im Zuge dessen soll der 51-Jährige nach Zeugenangaben von dem Gefährt gestürzt sein. Er wurde in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bis dato nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell