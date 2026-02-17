Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Seligenstadt (ots)

(cl) Mehrere Leichtverletzte und rund 300.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit einem Rettungswagen, der sich in den heutigen Nachmittagsstunden an der Kreuzung der Landstraße 2310 / 3121 zugetragen hat.

Gegen 15.30 Uhr befuhr ein Rettungswagen die Landstraße 3121 von der Autobahn 3 kommend in Richtung Seligenstadt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Zeitgleich sei eine 23-Jährige mit ihrem Mini Cooper aus Richtung Mainhausen bei grün zeigender Ampel in die Kreuzung eingefahren. Dort kollidierten beide Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Rettungswagen um und prallte gegen einen Ampelmast. Der Mast stürzte ebenfalls um und beschädigte einen Lastwagen. Der 31-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Fahrerin des Mini sowie die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens erlitten leichte Verletzungen. Ursprünglich transportierte der Rettungswagen zum Unfallzeitpunkt eine Patientin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein hinzugezogener Rettungswagen übernahm die Frau und brachte sie in eine Klinik.

An dem Rettungswagen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreuzung für den Fahrzeugverkehr zeitweise voll gesperrt werden. Für die Bergungsmaßnahmen nahmen Techniker die Ampelanlage vorübergehend außer Betrieb. Derzeit dauern die Aufräumarbeiten noch an.

Offenbach, 17.02.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell