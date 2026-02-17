POL-OF: Nach Verdacht des Kraftfahrzeugrennens: Polizei beschlagnahmte Führerschein
Offenbach (ots)
(me) Er und ein bislang noch unbekannter Wagenlenker sollen die Mühlheimer Straße am Montagnachmittag mit überhöhter Geschwindigkeit entlanggefahren sein, weshalb die Polizei nun gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Gegen 16.15 Uhr erhielten die Beamten die Mitteilung über einen rasant fahrenden Mercedes und einen schwarzen BMW, die innerorts offenbar deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein sollen. Herbeigeeilte Ordnungshüter stoppten den blauen CLA mit OF-Kennzeichen und seinen Fahrer in der Dieselstraße in Mühlheim und unterzogen ihn und sein Gefährt einer Kontrolle. Der Führerschein des aus dem Kreis Offenbach stammenden jungen Mannes wurde beschlagnahmt und Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu dem bislang unbekannten BMW-Lenker geben können, melden sich bitte in Offenbach unter der Hotline 069 8098-5699.
