Polizei Bielefeld

POL-BI: Support-Anrufer-Betrug: Computerbetrug mit gefälschten Gefahrenmeldungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Täter täuschten am Sonntag, 08.02.2026, eine Computergefahr vor, um Zugriff auf den Rechner eines Bielefelders und seinen Bankzugang zu erhalten.

Als ein Bielefelder gegen 17:00 Uhr an seinem Rechner saß, öffnete sich unvermittelt eine E-Mail mit einer Sprachnachricht. Ihm wurde mitgeteilt, dass seine Bankdaten gefährdet wären und schon Beiträge abgebucht worden seien. Er solle sich mit einer bekannten Softwareentwicklungs-Firma in Verbindung setzen, deren Telefonnummer ihm angezeigt wurde. Als der Bielefelder diese Rufnummer wählte, setzte der Gesprächspartner ihn unter Druck. Er sollte dem Unbekannten Zugriff auf seinen Computer gewähren, um sich angeblich unverzüglich um die gefährdeten Daten kümmern zu können. Durch den Zugriff auf seinen Rechner erhielten die Betrüger auch Zugriff auf sein Online-Banking-Konto.

Wenig später stellte der Bielefelder fest, dass von seinem Konto unberechtigte Überweisungen getätigt worden waren. Er stornierte sofort diese Buchungen und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Denken Sie daran, gewähren Sie Unbekannten keinen Zugriff auf ihren Computer oder gar ihre Online-Banking-Daten! Seien Sie vorsichtig mit ihren persönlichen Daten!

