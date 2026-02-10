PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Support-Anrufer-Betrug: Computerbetrug mit gefälschten Gefahrenmeldungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Täter täuschten am Sonntag, 08.02.2026, eine Computergefahr vor, um Zugriff auf den Rechner eines Bielefelders und seinen Bankzugang zu erhalten.

Als ein Bielefelder gegen 17:00 Uhr an seinem Rechner saß, öffnete sich unvermittelt eine E-Mail mit einer Sprachnachricht. Ihm wurde mitgeteilt, dass seine Bankdaten gefährdet wären und schon Beiträge abgebucht worden seien. Er solle sich mit einer bekannten Softwareentwicklungs-Firma in Verbindung setzen, deren Telefonnummer ihm angezeigt wurde. Als der Bielefelder diese Rufnummer wählte, setzte der Gesprächspartner ihn unter Druck. Er sollte dem Unbekannten Zugriff auf seinen Computer gewähren, um sich angeblich unverzüglich um die gefährdeten Daten kümmern zu können. Durch den Zugriff auf seinen Rechner erhielten die Betrüger auch Zugriff auf sein Online-Banking-Konto.

Wenig später stellte der Bielefelder fest, dass von seinem Konto unberechtigte Überweisungen getätigt worden waren. Er stornierte sofort diese Buchungen und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Denken Sie daran, gewähren Sie Unbekannten keinen Zugriff auf ihren Computer oder gar ihre Online-Banking-Daten! Seien Sie vorsichtig mit ihren persönlichen Daten!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:46

    POL-BI: Zigaretten und Geld aus Kiosk gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 08.02.2026, brach ein unbekannter Täter in einen Kiosk an der August-Bebel-Straße, in Höhe Friedrich-Ebert-Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 01:00 Uhr und 11:55 Uhr gewaltsam in das Gebäude. Im Geschäft nahm er einen geringen Geldbetrag und diverse Zigarettenpackungen an sich. Anschließend ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:39

    POL-BI: Pkw-Kombi gestohlen - Zeugen gesucht

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - In der Nacht zu Samstag, 07.02.2026, haben Unbekannte einen Audi A 6 Avant in der Schäferstraße gestohlen. Ein 58-jähriger Bielefelder hatte den Mietwagen vor einem Wohnhaus unweit der Einmündung der Niederfeldstraße geparkt. Der Audi stand zwischen Freitag, 06.02.2026, gegen 12:00 Uhr, und Samstag, 07.02.2026, gegen 11:00 Uhr, auf einem Parkstreifen. Der weiße Audi A ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:04

    POL-BI: Dreiste Diebe brauchen nur wenige Minuten

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte, Schildesche - Bisher unbekannte Täter stahlen am Freitag, 06.02.2026, und Samstag, 07.02.2026, Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen, obwohl Fahrer und Zeugen in unmittelbarer Nähe waren. Am Hartlager Weg, nahe der Oldentruper Straße, nahm ein Mann am Freitag um 08:40 Uhr einen Motortrennschleifer der Marke Stihl aus einem Mercedes Sprinter und ging damit über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren