Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Gemeinschaftlicher Handtaschenraub in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 20.12.2025, kam es in der Heuduckstraße in Saarbrücken zu einem Raub einer Handtasche durch zwei jugendliche Täter (14 Jahre).

Diese befuhren gegen 17:55 Uhr mit einem E-Scooter die Heuduckstraße und entrissen der 56-jährigen Geschädigten im Vorbeifahren deren mitgeführte Handtasche samt Inhalt. Durch das gewaltsame Entreißen der Handtasche kam die Geschädigte zu Fall und trug leichte Verletzungen davon.

Die beiden Täter konnten im Rahmen der Fahndung durch Kräfte der Polizeiinspektionen Saarbrücken-Stadt und Saarbrücken-Burbach festgenommen werden. Hierbei konnte zudem festgestellt werden, dass der E-Scooter zur Fahndung ausgeschrieben war und über keinen ausreichenden Versicherungsschutz verfügte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die beiden Jugendliche an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Gegen die beiden minderjährigen Täter wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

