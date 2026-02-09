POL-BI: Pkw-Kombi gestohlen - Zeugen gesucht
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Schildesche - In der Nacht zu Samstag, 07.02.2026, haben Unbekannte einen Audi A 6 Avant in der Schäferstraße gestohlen.
Ein 58-jähriger Bielefelder hatte den Mietwagen vor einem Wohnhaus unweit der Einmündung der Niederfeldstraße geparkt. Der Audi stand zwischen Freitag, 06.02.2026, gegen 12:00 Uhr, und Samstag, 07.02.2026, gegen 11:00 Uhr, auf einem Parkstreifen. Der weiße Audi A 6 Avant trug Münchener Kennzeichen und stammt aus dem Baujahr 2025.
Die Polizei fragt, wer hat zur Tatzeit etwas Auffälliges, wie beispielsweise fremde Personen oder Fahrzeuge im Bereich Niederfeldstraße und Schäferstraße beobachtet und bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des Pkw an:
Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell