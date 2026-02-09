Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Kombi gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - In der Nacht zu Samstag, 07.02.2026, haben Unbekannte einen Audi A 6 Avant in der Schäferstraße gestohlen.

Ein 58-jähriger Bielefelder hatte den Mietwagen vor einem Wohnhaus unweit der Einmündung der Niederfeldstraße geparkt. Der Audi stand zwischen Freitag, 06.02.2026, gegen 12:00 Uhr, und Samstag, 07.02.2026, gegen 11:00 Uhr, auf einem Parkstreifen. Der weiße Audi A 6 Avant trug Münchener Kennzeichen und stammt aus dem Baujahr 2025.

Die Polizei fragt, wer hat zur Tatzeit etwas Auffälliges, wie beispielsweise fremde Personen oder Fahrzeuge im Bereich Niederfeldstraße und Schäferstraße beobachtet und bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des Pkw an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

