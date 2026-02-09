Polizei Bielefeld

POL-BI: Unter Drogen ein Einzel-Kraftfahrzeugrennen absolviert - PKW sichergestellt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Altenhagen- BAB 2- Am Samstag, 07.02.2026, scheiterte ein PKW-Fahrer bei dem Versuch, vor der Polizei zu flüchten. Er stand unter Drogen und besaß keinen Führerschein.

Gegen 12:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei auf der A 2 in Richtung Dortmund ein VW Golf mit Mindener Kennzeichen auf. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses nicht für ein Fahrzeug zugelassen war. Als die Polizisten das auf dem rechten Fahrstreifen befindliche Fahrzeug überholten, wechselte der VW-Fahrer unvermittelt auf den linken Fahrstreifen und beschleunigte stark. Die Beamten schalteten daraufhin das Blaulicht an und folgten dem VW. Der Fahrer zog ohne vorherige Ankündigung mit hoher Geschwindigkeit vom linken Fahrstreifen auf die Verzögerungsspur und fuhr die Abfahrt der Anschlussstelle Bielefeld-Ost, in Richtung Lagesche Straße stadtauswärts, ab. Verfolgt von dem Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn überholte er mehrere Fahrzeuge, bog anschließend nach rechts in Richtung Bielefeld Ubbedissen ab und beschleunigte weiter. An der Linnenstraße kam der Golf nach rechts in den Grünstreifen ab, fuhr wieder auf die Fahrbahn und setzte die Fahrt unvermindert fort. Im Bereich der Dingerdisser Straße verloren die Polizisten den Flüchtenden kurz aus den Augen und stellten wenig später an der Ludwig-Erhard-Allee das verlassene Fahrzeug hinter einem LKW geparkt fest.

Bei der Fahndung erkannte das Streifenwagenteam einen Fußgänger an der Hillegosser Straße als den VW-Fahrer, den sie beim Überholmanöver auf der Autobahn hinter dem Steuer gesehen hatten. Sie stoppten den 28-jährigen polizeibekannten Fahrzeugführer aus Bad Oeynhausen. Er gestand, Betäubungsmittel-Konsument zu sein und vor einer halben Stunde Drogen genommen zu haben. Ein Fahrzeug habe er jedoch nicht geführt. Bei seiner Durchsuchung konnte der VW-Schlüssel aufgefunden werden. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der Golf wurde sichergestellt und Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Trunkenheit im Verkehr (BtM), Fahren ohne Fahrerlaubnis und verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

