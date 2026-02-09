Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Diebe brauchen nur wenige Minuten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Schildesche - Bisher unbekannte Täter stahlen am Freitag, 06.02.2026, und Samstag, 07.02.2026, Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen, obwohl Fahrer und Zeugen in unmittelbarer Nähe waren.

Am Hartlager Weg, nahe der Oldentruper Straße, nahm ein Mann am Freitag um 08:40 Uhr einen Motortrennschleifer der Marke Stihl aus einem Mercedes Sprinter und ging damit über die Straße. Als ihn eine Passantin auf den Diebstahl ansprach, ging er unbeirrt über die Fritz-Reuter-Straße weiter in der Wildbrandstraße.

Der Täter war zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle, kurze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem grünen Parka, schwarzer Hose mit weißen Streifen und Turnschuhen.

Ebenfalls Freitagvormittag, gegen 10:00 Uhr, stellte ein Fahrer seinen LKW an der Apfelstraße, Ecke Berenkamp ab, um eine Abfalltonne anzuliefern. Während des Abladens ließ er den Lkw unverschlossen. Als er nach wenigen Minuten ins Führerhaus zurückkehrte, war sein IPhone 13 aus der Handyhaltung entwendet worden.

Gegen 12:30 Uhr am Samstag parkte ein Fahrer sein Fahrzeug in einer Hofeinfahrt an der Bremer Straße, um Leergut aufzuladen. Während er auf der Ladefläche beschäftigt war, stahl ein Unbekannter sein Macbook Pro vom Beifahrersitz.

Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr befand sich eine Bielefelderin kurz am Kofferraum ihres Wagens, den sie an der Finkenstraße abgestellt hatte. Eine Passantin beobachtete einen Mann, der sich währenddessen über die geöffnete Beifahrertür ins Auto lehnte, etwas an sich nahm und Richtung Finkenbach lief. Darauf angesprochen, stellte die Fahrerin fest, dass ihr Samsung Galaxy A34 vom Fahrersitz gestohlen worden war.

Der Mann war circa 40 Jahre alt. Er trug eine grüne Jacke und eine dunkle Mütze.

Die Polizei erinnert daran, Fahrzeuge immer abzuschließen, auch dann, wenn Sie sich nur kurz vom Wagen entfernen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell