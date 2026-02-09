PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuck und Geld aus Häusern gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide / Schildesche - Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter gewaltsam in Wohnräume in Baumheide und in Schildesche. Die Täter entwendeten in beiden Fällen Geld und Schmuck.

Zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr am Samstag, 07.02.2026, brachen die Unbekannten in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Wellbach, in Höhe Am Großen Wiel, ein.

In ein Haus an der Röntgenstraße, in Höhe Westerfeldstraße, brachen Täter zwischen 17:30 Uhr am Samstag, 07.02.2026, und 00:45 Uhr am Sonntag, 08.02.2026, ein.

In beiden Fällen entkamen die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:30

    POL-BI: Unter Drogen ein Einzel-Kraftfahrzeugrennen absolviert - PKW sichergestellt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Altenhagen- BAB 2- Am Samstag, 07.02.2026, scheiterte ein PKW-Fahrer bei dem Versuch, vor der Polizei zu flüchten. Er stand unter Drogen und besaß keinen Führerschein. Gegen 12:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei auf der A 2 in Richtung Dortmund ein VW Golf mit Mindener Kennzeichen auf. Eine Überprüfung des ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:59

    POL-BI: Gruppe attackiert Familie nach Fußballspiel

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Eine Gruppe maskierter Täter hatte es am Sonntag, 08.02.2026, nach der Zweitligapartie Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig auf Fanutensilien abgesehen. Ein Mann und eine Frau wurden durch Schläge verletzt, ein Tatverdächtiger konnte vor Ort von Polizisten festgenommen werden. Nach dem Spiel, gegen 15:50 Uhr, ging die Familie aus Braunschweig mit zwei erwachsenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren