Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuck und Geld aus Häusern gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide / Schildesche - Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter gewaltsam in Wohnräume in Baumheide und in Schildesche. Die Täter entwendeten in beiden Fällen Geld und Schmuck.

Zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr am Samstag, 07.02.2026, brachen die Unbekannten in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Wellbach, in Höhe Am Großen Wiel, ein.

In ein Haus an der Röntgenstraße, in Höhe Westerfeldstraße, brachen Täter zwischen 17:30 Uhr am Samstag, 07.02.2026, und 00:45 Uhr am Sonntag, 08.02.2026, ein.

In beiden Fällen entkamen die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell