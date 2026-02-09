Polizei Bielefeld

POL-BI: Gruppe attackiert Familie nach Fußballspiel

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Gruppe maskierter Täter hatte es am Sonntag, 08.02.2026, nach der Zweitligapartie Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig auf Fanutensilien abgesehen. Ein Mann und eine Frau wurden durch Schläge verletzt, ein Tatverdächtiger konnte vor Ort von Polizisten festgenommen werden.

Nach dem Spiel, gegen 15:50 Uhr, ging die Familie aus Braunschweig mit zwei erwachsenen Söhnen über den Nordausgang des Stadions in Richtung Universität.

In einem Park wurden sie von einer Gruppe von sechs bis acht dunkel gekleideten, teils maskierten, Männern überrascht. Mindestens vier Personen gingen unvermittelt auf die Familie zu und versuchten, Schals und Mützen an sich zu nehmen.

Ein 26-jähriger Sohn wurde dabei geschlagen, sodass er zu Boden ging. Auch dann schlug der Angreifer weiter auf ihn ein, bis er seinen Schal und die Mütze an sich gerissen hatte.

Die 54-jährige Mutter wurde ebenfalls durch einen Schlag leicht verletzt.

Als die Gruppe von der Familie abließ, verfolgten die Eltern einen der Männer. Polizisten wurden auf die Situation aufmerksam und nahmen den Tatverdächtigen fest. Der polizeibekannte 20-jährige Bielefelder muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenraubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die Täter waren mit schwarzen Jacken und Jogginghosen bekleidet.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell