Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtragsmeldung zu einer gefährlichen Körperverletzung in Bielefeld - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Wie berichtet, nahm ein Spezialeinsatzkommando einen 40-jährigen Bielefelder am frühen Freitagmorgen, 06.02.2026, an der Salzufler Straße fest. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand prügelte sich der 40-Jährige am Vorabend mit seinem 38-jährigen Nachbarn, da dieser ihm einen geringen Geldbetrag schulden soll. Dabei feuerte er mehrfach mit einer Schreckschusswaffe aus nächster Nähe auf den Kopf des Opfers. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Nachdem beide genug von der Schlägerei hatten, trennte man sich.

Auf dem Weg nach Hause traf der Tatverdächtige auf einen unbeteiligten nächtlichen Spaziergänger, der ebenfalls in der Nachbarschaft wohnt. Diesen zwang er unter Androhung eines Schusswaffengebrauches zur Aufklärung seiner Wohnanschrift. Nachdem der Bedrohte dort keine Polizeibeamten feststellen konnte, nahm der Tatverdächtige den Mann mit in seine Wohnung. Dort bedrohte er ihn mehrfach mit seiner Schusswaffe, ließ ihn im Verlauf der Nacht nach mehreren Telefonaten mit speziell geschulten Polizeibeamten aber wieder gehen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der 40-jährige Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 18:00 Uhr vorgeführt. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Im Zuge der Ermittlungen einer Mordkommission haben sich keine Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt ergeben. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch das Kriminalkommissariat 14 geführt.

Erste Meldung vom 06.02.2026, 06:40 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6211493

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell