POL-BI: Mit Blaulicht im Herzen

Bielefeld

FR / Bielefeld / Sennestadt - Die Polizei Bielefeld schaut auf einen ganz besonderen "Einsatz" in einer Pflegeeinrichtung Ende Januar zurück. Im Jahr 2022 gab es zuletzt ein Herzenswunsch-Treffen mit einem großen Polizei-Freund. Vier Jahre später gab es nun ein herzliches Widersehen.

Ausgangpunkt für den Besuch im Haus Sonneck in Eckardtsheim war die Anfrage eines ehrenamtlichen Mitarbeiters der Hospizarbeit. Er betreut einen 89-Jährigen, der bereits seit vielen Jahren in Pflegeeinrichtungen lebt und keine Angehörigen hat. "Dieter war schon immer ein großer Freund der Polizei", wurde uns im Vorfeld berichtet. "Zwei kleine Streifenwagen und eine leuchtende Polizeikelle gehören zu seinen größten Schätzen", hieß es.

Bereits 2022 konnte ihm im Rahmen einer gemeinsamen Aktion der Uni Bielefeld und den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel ein Herzenswunsch, nämlich eine Fahrt im Streifenwagen mit dem "Dorfsheriff" aus Bethel, erfüllt werden. Vier Jahre später ist nun vieles anders.

Dieter ist mittlerweile bettlägerig und kann sich nur noch sehr eingeschränkt äußern. Doch auch wenn seine körperlichen und geistigen Kräfte nachlassen, ist seine Begeisterung für die Polizei geblieben. Davon konnten sich die Leiterin der Polizeiwache Süd, Erste Polizeihauptkommissarin Christine Schmitt, und der Bezirksdienstbeamte für Bethel, Polizeihauptkommissar Dirk Hackländer, bei ihrem Besuch überzeugen.

Schon beim Betreten des Raumes war zu spüren, was dieser Besuch bei Dieter auslöste. Seine Augen leuchteten und die Pflegekräfte waren überrascht, wie wach und präsent sich ihr Patient auf einmal zeigte und freuten sich mit ihm. Spontan entschieden sie sich, ihn in den Rollstuhl zu setzen. So konnte sich der Mann mit "Blaulicht im Herzen" davon überzeugen, dass die Kollegen mit einem echten Streifenwagen da waren.

Unserem Kollegen-Duo führte der Besuch einmal mehr vor Augen, wie wertvoll die Arbeit von Pflegekräften und Ehrenamtlichen ist. Ganz besonders in einer Stadt mit einem so außergewöhnlichen Stadtteil wie Bethel. Im gesamten Bereich der Polizeiwache Süd gibt es unzählige Wohngruppen, Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Hospize, Ausbildungsstätten und Schulen für Menschen mit Behinderungen, Benachteiligungen oder Krankheiten sowie Orte für Menschen, die aufgrund ihres Alters Unterstützung benötigen.

Der Umgang mit ihnen ist anspruchsvoll und fordert von den Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache und des Bezirksdienstes oft Geduld, Verständnis und viel Fingerspitzengefühl. So resümieren Dirk Hackländer und Christine Schmitt: "Genau hier zeigt sich eine Schnittmenge mit den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel: So wie man dort für Menschen da ist, die Unterstützung brauchen, ist auch unser Auftrag oft mehr als Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Es geht darum, hinzusehen, zuzuhören und Mensch zu bleiben."

Auf dem Foto: (v.l.n.r.) Christine Schmitt (Leiterin der Polizeiwache Süd), Polizei-Freund Dieter Foth, Klaus Zielke (Hospizarbeit Bielefelder Süden), Dirk Hackländer (Bezirksdienstbeamter Bethel)

