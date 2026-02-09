Polizei Bielefeld

POL-BI: Kennzeichen entlarvt betrunkenen PKW-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 08.02.2026, verlor ein Unfallflüchtiger sein Kennzeichen am Unfallort. Der Betrunkene leistete bei den polizeilichen Maßnahmen Widerstand.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 01:30 Uhr eine Unfallstelle an der Cherusker- und Uthmannstraße und übergab den Polizisten ein dort aufgefundenes Kennzeichen. Im Umfeld der Unfallstelle fanden die Polizisten zudem diverse weitere Fahrzeugteile. Anhand der Spuren stellten die Beamten fest, dass ein unbekannter PKW-Fahrer in der Linkskurve der Cheruskerstraße, in Fahrtrichtung Am Preßwerk, von der Fahrbahn abgekommen war. Nachdem der PKW gegen ein Treppengeländer und eine Mauer gestoßen war, hatte sich der Unfall-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle entfernt.

Anhand des zurückgelassenen Kennzeichens ermittelten die Streifenpolizisten den von der Unfallstelle knapp 2 Kilometer entfernten Aufenthaltsort des 31-jährigen VW-Halters aus Bielefeld. An der Anschrift stand der stark beschädigte PKW, an dem eines der Kennzeichen fehlte. Nachdem Bewohner die Beamten in die Wohnung gelassen hatten, fanden diese den 31-Jährigen im Bett schlafend vor. Von dem Bielefelder ging deutlicher Alkoholgeruch aus und neben ihm lag ein Joint. Er gestand, den VW gefahren zu sein. Während des Gesprächs wurde der 31-Jährige jedoch zunehmend aggressiver und er stieß unvermittelt einen Polizisten zurück. Daraufhin fesselten die Beamten den polizeibekannten Aggressor. Im Krankenhaus wurden ihm Blutproben entnommen. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten Strafverfahren ein.

