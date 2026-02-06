Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer VW Tiguan gesucht - Unfallflucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße von Dienstag, 03.02.3026.

Gegen 13:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Herforder mit einem Peugeot 207 die Herforder Straße in Richtung Jahnplatz auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe der Zimmerstraße soll dann der unbekannte Fahrer eines schwarzen Tiguan, der in die gleiche Richtung fuhr, plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt sein.

Der 29-Jährige habe daraufhin stark abgebremst und sei nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenstoß mit dem Tiguan zu verhindern. Dadurch kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes. Der Mercedes stieß dann gegen einen geparkten Peugeot und dieser wiederum gegen einen anderen Mercedes.

Der Peugeot des Herforders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der schwarze Tiguan soll nach dem Unfall weitergefahren sein.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und zum Fahrer des beschriebenen VW Tiguan. Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell