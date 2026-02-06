Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw mit falschen Kennzeichen auf der A 33 - Fahrer und Beifahrer wollen zu Fuß entkommen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - Autobahnpolizisten bemerkten am Donnerstagnachmittag, 05.02.2026, einen Opel auf der A 33 in Fahrtrichtung Brilon, der Kennzeichen eines Mercedes trug. Der polizeibekannte 43-jährigen Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wird verdächtigt, unter Drogen gefahren zu sein. Bei dem 39-jährigen Beifahrer entdeckten die Beamten eine geringe Menge mutmaßlich ein Betäubungsmittel. In dem verlassen Opel blieb eine PTB-Pistole zurück, die sichergestellt wurde.

Gegen 16:35 Uhr beabsichtigten die Autobahnpolizisten den Opel in Höhe der Anschlussstelle Paderborn Zentrum zu kontrollieren. Die Zeichen zum Anhalten ignorierte der Opel-Fahrer und fuhr mit unveränderter Geschwindigkeit weiter. An der Abfahrt Paderborn-Mönkeloh verließ der Opel die Autobahn, kehrte nach einer Fahrt über ein Tankstellengelände wieder zurück und fuhr in Richtung Brilon weiter.

An der Anschlussstelle Paderborn-Borchen wechselte der Autofahrer die Autobahnseite und setzte seine Fahrt in Richtung Osnabrück fort. Weil der 43-Jährige die gefahrene Geschwindigkeit erhöhte und mehrere Lkw über den Standstreifen überholte, beendeten die Streifenwagen, dem Opel zu folgen.

Andere Autobahnpolizisten in einem zivilen Streifenwagen, die zur Unterstützung in diesem Einsatz unterwegs waren, sahen, wie der gesuchte Opel an der Abfahrt Paderborn-Zentrum auf die B 64 bog. Am Frankfurter Weg verließen Fahrer und Beifahrer den Pkw. Im Bereich der Straße Balhorner Feld konnten Polizeibeamte den 43- und den 39-jährigen Paderborner stoppen. Die weitere Bearbeitung dieser, als verbotenes Kraftfahrzeugrennen bewerteten, Fahrt und der Urkundenfälschung sowie der genannten weiteren Verstöße erfolgte auf der Wache der Kreispolizeibehörde Paderborn und durch Paderborner Ermittler.

