POL-BI: Nachtrag zu: Zeugen nach Straßenraub gesucht - Tatverdächtige ermittelt

MK / Bielefeld - Stieghorst - Die beiden zunächst gesuchten weiblichen Tatverdächtigen, die am Dienstag, 27.01.2026, einen Straßenraub in Stieghorst begangen haben sollen, sind den Ermittlern der Kriminalpolizei mittlerweile bekannt.

Nach den aktuellen Erkenntnissen werden eine 14-jährige und eine 15-jährige Bielefelderin verdächtigt, bei einem Treffen im Stieghorster Park, eine 19-Jährige verletzt und ihr Handy geraubt zu haben.

Die Passantin, die auf die 19-Jährige traf und sie bis zu einer nahegelegenen Tankstelle begleitete, meldete sich aufgrund der Verbreitung der ersten veröffentlichten Pressemeldung der Polizei.

Die Polizei bedankt sich bei allen Zeugen, die sich gemeldet haben und den Ermittlern sachdienliche Hinweise zu der Tat geben konnten. Aufgrund des bisherigen Erkenntnisstands, lässt sich ein Tatverdacht ohne zusätzliche Zeugenhinweise begründen.

Gleichzeitig bitten die Ermittler dringend darum, ein existierendes Video nicht weiter zu verbreiten. Dies gilt insbesondere um das Opfer zu schützen, die Ermittlungen nicht zu erschweren und weil durch die Verbreitung ein strafbares Handeln vorliegen kann, das von der Polizei verfolgt wird.

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6205167

