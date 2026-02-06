Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einer gefährlichen Körperverletzung in Bielefeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Donnerstagabend, 05.02.2026, gerieten zwei Nachbarn zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei gab ein Mann mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Kopfes seines Nachbarn ab. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 19:45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Salzufler Straße, in Höhe der Gustav-Bastert-Straße, zu Schussabgaben gekommen sein soll. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gerieten ein 38-jähriger und ein 40-jähriger Bielefelder im Flur des Hauses in eine Auseinandersetzung. Daraufhin gab der 40-Jährige aus unmittelbarer Nähe mehrere Schüsse in Richtung des Kopfes des 38-Jährigen ab.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach der Tat zog sich der 40-Jährige in seine Wohnung zurück und drohte mit weiterer Gewalt. Gegen 04:30 Uhr wurde er durch Spezialeinsatzkräfte in seiner Wohnung festgenommen.

Eine Mordkommission der Bielefelder Polizei, unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens, hat die Ermittlungen übernommen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell