PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einer gefährlichen Körperverletzung in Bielefeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Donnerstagabend, 05.02.2026, gerieten zwei Nachbarn zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei gab ein Mann mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Kopfes seines Nachbarn ab. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 19:45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Salzufler Straße, in Höhe der Gustav-Bastert-Straße, zu Schussabgaben gekommen sein soll. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gerieten ein 38-jähriger und ein 40-jähriger Bielefelder im Flur des Hauses in eine Auseinandersetzung. Daraufhin gab der 40-Jährige aus unmittelbarer Nähe mehrere Schüsse in Richtung des Kopfes des 38-Jährigen ab.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach der Tat zog sich der 40-Jährige in seine Wohnung zurück und drohte mit weiterer Gewalt. Gegen 04:30 Uhr wurde er durch Spezialeinsatzkräfte in seiner Wohnung festgenommen.

Eine Mordkommission der Bielefelder Polizei, unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens, hat die Ermittlungen übernommen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 14:08

    POL-BI: Taschendiebstahl an SB-Kasse

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Oldentrup - Eine Herforderin verdächtigt ein Paar mit Kinderwagen, ihr am Mittwochmittag, 04.02.2026, ihre Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen zu haben. Die 29-Jährige befand sich gegen 13:45 Uhr beim Scannen ihrer Artikel an einer Selbstbedienungskasse in einem Discountmarkt an der Oldentruper Straße, in Nähe der Einmündung der Potsdamer Straße. Dabei trug sie ihren Rucksack, in ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:25

    POL-BI: Auffällig langsam - Fahrerin ohne Führerschein

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten kontrollierten am Donnerstag, 05.02.2026, eine zu langsam fahrendes PKW-Fahrerin. Sie besaß keinen Führerschein. Um 02:45 Uhr bog die Fahrerin eines Fiat Punto, besetzt mit zwei weiteren Personen, von der Alfred-Bozi-Straße in die Stapenhorststraße ab. Auf der Fahrt, über die Stapenhorststraße in Richtung Voltmannstraße, fiel Streifenpolizisten die Fiat-Fahrerin ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:15

    POL-BI: Werkzeugdiebe nutzen Gunst der Stunde

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche / Mitte - Am Mittwoch, 04.02.2026, stahlen Unbekannte Werkzeuge aus einem Fahrzeug an der Kurze Straße und der Gunststraße. Die Polizei sucht Zeugen. Aus einem Renault Trafic entwendeten unbekannte Täter gegen 10:00 Uhr eine Werkzeugtasche mit diversen Gegenständen, eine Inspektionskamera von Wöhler, eine Wärmebildkamera von Mileseey, ein Gasspürgerät von Trotec sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren